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Yaşlı adam, 'biz polisiz' yalanıyla 50 bin lira dolandırıldı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaşlı adam, 'biz polisiz' diye kendisini arayanlara inanarak 50 bin TL dolandırıldı.

28.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:18
Yaşlı adam, 'biz polisiz' yalanıyla 50 bin lira dolandırıldı
Kastamonu 'nun Daday ilçesinde yaşlı adam, 'biz polisiz' diye kendisini arayanlara inanarak 50 bin TL dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, telefon dolandırıcıları, Kastamonu'nun Daday ilçesinde ikamet eden yaşlı bir şahsı aradı. Yaşlı adamı telefonda arayan dolandırıcılar, "Biz polisiz, bir dolandırıcının elinde sizin adınıza kayıtlı ve ait faturalar var. Bizim bu dolandırıcıyı yakalamamız için hesabına para yatırmanız gerekiyor" diyerek ikna etti. Telefon dolandırıcılarına inanan yaşlı adam, bankada hesabında bulunan 50 bin TL parayı dolandırıcıların hesabına yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden yaşlı adam, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, yaşlı adamın ifadesini alarak olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Kastamonu, Daday, 3. Sayfa

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Haberler ›› 3. Sayfa ››Yaşlı adam, 'biz polisiz' yalanıyla 50 bin lira dolandırıldı - Haberler
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