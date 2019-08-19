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Yaşlı adam emekli maaşını çekmek için gittiği bankada büyük şok yaşadı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 88 yaşındaki vatandaş, emekli maaşı ve bayram ikramiyesini çekmeye gittiği bankada, parasının 4 gün önce bir bankamatikten çekildiğini öğrenince büyük şok yaşadı.

19.08.2019 11:23 Yaşlı adam emekli maaşını çekmek için gittiği bankada büyük şok yaşadı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 88 yaşındaki vatandaş, emekli maaşı ve bayram ikramiyesini çekmeye gittiği bankada, parasının 4 gün önce bir bankamatikten çekildiğini öğrenince büyük şok yaşadı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Osman S., Kurban Bayramı'nda yatan ikramiyesi ve emekli maaşını çekmek için sabah bankaya gitti. Gişe görevlisine bilgilerini veren Osman S. Hesabına yatan 3 bin TL'yi çekmek istediğini söyledi. Bilgileri kontrol eden gişe görevlisi Osman S.'ye hesabında para olmadığını belirtti. Büyük şok yaşayan Osman S.'nin hesabına emekli maaşının yatıp yatmadığını kontrol etmesini söylemesi üzerine tekrar hesap hareketlerini kontrol eden gişe görevlisi, paranın 15 Ağustos tarihinde bir bankamatikten çekildiğini gördü.

Durumu öğrenen Osman S. dolandırıldığını iddia ederek durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Bankaya gelen polis ekiplerine olayı anlatan Osman S., banka kartını daha önce kimseye vermediğini ve hesabındaki parayı da kendisinin çekmediğini söyleyerek şikayetçi olmak istediğini belirtti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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