Yaşlı adam evinde ölü bulundu
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş
'ta yaşlı bir adam evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, 70 yaşındaki Muzaffer Nacar, Dulkadiroğlu
ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'nde müstakil evinin tuvaletinde oğlu tarafından ölü bulundu. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Nacar'dan 3 gündür haber alınamadığı, 2 ay önce de düşerek belinden ameliyat olduğu öğrenildi. Muzaffer Nacar'ın cenazesi otopsi için KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Dulkadiroğlu,Kahramanmaraş
11 Aralık 2018 Salı 18:56