11 Aralık 2018, 18:56
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Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Yaşlı adam evinde ölü bulunduKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yaşlı bir adam evinde ölü bulundu.

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yaşlı bir adam evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, 70 yaşındaki Muzaffer Nacar, Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'nde müstakil evinin tuvaletinde oğlu tarafından ölü bulundu.
Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Nacar'dan 3 gündür haber alınamadığı, 2 ay önce de düşerek belinden ameliyat olduğu öğrenildi.
Muzaffer Nacar'ın cenazesi otopsi için KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Dulkadiroğlu,Kahramanmaraş
11 Aralık 2018 Salı 18:56



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