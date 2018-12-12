- Yaşlı adam evinde ölü bulundu

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:51



12 Aralık 2018 Çarşamba 15:51

- Yaşlı adam evinde ölü bulunduADANA - Adana'da yaşlı bir adam oğlu tarafından evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesinde meydana geldi. Şemhuz Kelle'den çocukları haber alamadı. Bunun üzerine çocuklarından biri kaldığı eve giderek ona ulaşmak istedi. Ancak zile basmasına rağmen kapı açılmayınca pencerenin demir şebekesini sökerek içeri girdi. Babasının yattığı yerde hareketsiz olduğunu görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini saptadı. Yaşlı adamda herhangi bir kesici ya da delici alet yaralanması olmadığı muhtemelen kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.Şehmuz Kelle'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.