25.06.2019 13:32
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Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Denizli'nin Tavas ilçesinde 92 yaşında bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Denizli 'nin Tavas ilçesinde 92 yaşında bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Samanlık Mahallesindeki evinde yalnız yaşayan 92 yaşındaki Kadir Dağdelen'den birkaç gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Dağdelen, itfaiye yardımıyla girilen ikinci kattaki evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık görevlileri Dağdelen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Birkaç gün önce öldüğü tahmin edilen Dağdelen'in cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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