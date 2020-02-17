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Yaşlı adam evinde ölü bulundu

DÜZCE'de, kendisinden haber alınamayan Yusuf Gıtre'nin (80) evde cansız bedeni bulundu.

17.02.2020 17:37 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:37Yaşlı adam evinde ölü bulundu

DÜZCE'de, kendisinden alınamayan Yusuf Gıtre'nin (80) evde cansız bedeni bulundu.

Kültür Mahallesi Stadyum Sokak'ta, yalnız yaşayan Yusuf Gıtre'den haber alamayan kızları, öğlen saatlerinde eve gitti. Eve giren çocukları, Gıtre'yi yerde hareketsiz halde buldu. Çocuklarının haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Yusuf Gıtre'nin yaşadığı rahatsızlıklara bağlı olarak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yusuf Gıtre'nin cesedi otopsi için morga kaldırıldı.



Kültür Mahallesi, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA

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