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Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde 69 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

04.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:31Yaşlı adam evinde ölü bulundu
'nın ilçesinde 69 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, dün sabah saatlerinde Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Kendine ait evinde yalnız yaşayan Dinçer Akbulut'tan (69) bir süredir alamayan komşuları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Akbulut'un yaşadığı eve gelen ekipler, savcılıktan alınan iznin ardından çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Eve giren jandarma, Akbulut'u yerde hareketsiz şekilde buldu. Yapılan incelemelerde Akbulut'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Akbulut'un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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4.03.2020 16:07:58