Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Yaşlı adam evinde ölü bulundu - Haberler

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Malatya'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

24.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:08
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Malatya'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay Battalgazi ilçesine bağlı Ferhadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahlak Sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın son katında yalnız yaşayan 80 yaşındaki İbrahim Ak'tan bir süredir haber alamayan yakınları ikamete gelerek eve girdiğinde Ak'ı yerde hareketsiz halde yatar vaziyette buldu.

Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri İbrahim Ak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İbrahim Ak'ın cenazesi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:17: İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden siyasi tutukluların af paketine dahil edilmesi için çağrı - Haberler 17:17: Caz müziğin usta ismi Manu Dibango koronavirüsten yaşamını yitirdi - Haberler 17:15: (Özel Haber) Ankara Zabıtası AŞTİ'de otobüsleri denetledi - Haberler 17:14: Uyuşturucudan 77 tutuklama - Haberler 17:14: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Kovid-19 açıklaması Açıklaması - Haberler 17:00: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi - Haberler 16:45: Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haberler 16:43: Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır 16:40: Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor - Haberler 16:35: İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti - Haberler 15:08: Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi - Haberler 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Loading