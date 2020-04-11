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Yaşlı adam evinde ölü bulundu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, yalnız yaşayan Ahmet Kazık (85) bugün komşusu tarafından evinde ölü bulundu.

11.04.2020 17:59 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:59
Yaşlı adam evinde ölü bulundu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, yalnız yaşayan Ahmet Kazık (85) bugün komşusu tarafından evinde ölü bulundu. Ahmet Kazık'ın cesedi, koronavirüs nedeniyle ölmüş olma ihtimali nedeniyle test yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Manavgat'ın Kasaplar Mahallesi'nde tek başına yaşayan Ahmet Kazık, 3 gün önce komşusuyla hastaneye gitti. Bir süredir organ yetmezliği tedavisi gördüğü ve tansiyon rahatsızlığı olduğu belirtilen Ahmet Kazık, hastanede yapılan muayenenin ardından evine geldi. Ahmet Kazık'ın o günden sonra dışarı çıkmaması üzerine evin balkonundan içeri bakan komşusu, yatağında yatar vaziyette ve kusmuş olarak görünce hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen özel koruyucu elbise giymiş sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Kazık'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerine polis ekibi de sevk edildi. Ahmet Kazık'ın cesedi adli tabip tarafından yapılan ön incelemenin ardından koronavirüs nedeniyle ölmüş olma ihtimali nedeniyle test yapılmak üzere Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Ahmet Kazık'ın damadı, kayınpederinin 3 gün önce komşusuyla birlikte hastaneye gittiğini öğrendiklerini, bugün de ölüsünün bulunduğunu ve organ yetmezliğiyle birlikte tansiyon rahatsızlığı olduğunu söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Manavgat, Güncel
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