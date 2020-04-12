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Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yaşlı adam evinde ölü bulundu Adana'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam banyoda ölü bulundu.

12.04.2020 12:33 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:35
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
ADANA - Adana'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam banyoda ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli Hüseyin Külahlıoğlu'dan akrabaları dünden bu yana haber alamayınca polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, zili çalınca kapıyı açan olmayınca eve girmek için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler kapıyı açınca içeri giren polis yaşlı adamı banyoda yatar halde bulunca ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Külahlıoğlu'nun öldüğünü belirledi.
Polis yaptığı ilk incelemede yaşlı adamın banyoda düşüp kafasını çarpması sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duruyor. Şahsın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa
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