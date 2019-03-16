Yaşlı Adam Evinde Silahla Öldürülmüş Bulundu

Kastamonu
'nun Çatalzeytin
ilçesinde bir kişi, evinde silahla öldürülmüş bulundu. Yemişli
köyündeki evinde tek başına yaşayan Tahir Kaya
'dan (85) bir süredir haber alamayan komşuları yaşlı adamın evine gitti.
Kaya'yı silahla öldürülmüş bulan komşuları, durumu jandarmaya bildirdi.
Yapılan ilk incelemede, Kaya'nın başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kaya'nın cenazesi, Çatalzeytin İlçe Devlet Hastanesi
morguna gönderildi.
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Kaynak: AA