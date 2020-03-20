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Yaşlı adam evinde yanmış olarak ölü bulundu

Erzurum yalnız yaşayan 92 yaşındaki adam evinde çıkan yangın sonrası hayatını kaybetti.

20.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:41
Yaşlı adam evinde yanmış olarak ölü bulundu
Erzurum yalnız yaşayan 92 yaşındaki adam evinde çıkan yangın sonrası hayatını kaybetti.

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Aslanpaşa Mahallesi Şehit Hasan Aslan Caddesindeki müstakil evinde yalnız yaşayan İsfendiyer Demirci, evinde ölü bulundu.

Yaşlı adam her sabah 08.00-09.00 arası yabani güvercinlerine yem vererek karınlarını doyurduğunu bu sabah yaşlı adamın olmadığını fark eden komşularından Hasan Kara, "Bu sabah İsfendiyer amcayı göremeyince şüphelendim. Evin yanına geldiğimde pencerelerde kararma gördüm. İçerisi isten görünmüyordu. Şüphelendim ve polisi aradım. Polis geldi evini açtığımızda yaşlı amcanın yanarak hayatını kaybettiğini öğrendik" dedi.

İsfendiyer Demirci, evin içerisinde yakmış olduğu piknik tüpünün yanındaki benzin bidonunu tutuşturmasıyla evin içerisindeki perde ve halılar yandı. Çıkan yangını söndürmek isteyen yaşlı adam kendisi de alevlere kapıldı. Dumandan boğularak hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Erzurum, Oltu, 3. Sayfa

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