Yaşlı adam gaspçının elinden sopayla kurtuldu

Antalya'da 70 yaşındaki bir esnaf, 500 TL isteyen bıçaklı gaspçının elinden salladığı sopayla kurtuldu. Yüzüne ve karnına yumruk yiyen yaşlı adam gaspçıyı püskürtmeyi başardı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerindeki bir tuhafiye dükkanında meydana geldi. Dükkanda bulunan 70 yaşındaki Ömer Güneş'in yanına 30 yaşlarında bir genç yaklaşarak 500 TL vermesini istedi. Olumsuz cevap alan şüpheli, elindeki bıçağı Güneş'e doğrultarak yeniden 500 TL vermesi için bağırdı. İstediği parayı alamayan şüpheli, yaşlı adamı cansız mankenlerin üzerine doğru iterek yumrukladı. Bıçağın kendisine yöneltilmeye devam ettiğini gören Güneş, kapı arkasındaki plastik sopayı gence doğru salladı. Güneş 'polis' diye seslenince şüpheli paniğe kapıldı ve kaçarken yaşlı adamın yüzüne bir yumruk daha attı. Esnaf hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güneş'ten, gasp girişiminde bulunan şüphelinin eşkalini alan polis, geniş çaplı inceleme başlattı.

"Sopa kurtardı"

Hayatında ilk kez başına böyle bir olay geldiğini anlatan Ömer Güneş, "Oturuyordum içeride, geldi bana illa '500 TL para ver' dedi. Cama vurdu. Yumruk attı bana elinde bıçak vardı, geri çekildim, yerdeki sopayı aldım. Sopayı alınca geri çekildi. 'Polisleri çağırırım',dedim, bana 'polisler burada' dedi. Beni aldattı, giderken de bir yumruk da yüzüme attı sonra kaçtı. İlk kez başıma böyle bir iş geldi. Hayatımı bu sopaya borçluyum. Ama keşke vursaydım" dedi.

Güneş, hayatını borçlu olduğu dükkanın baş köşesinde saklayacağını söyledi. - ANTALYA