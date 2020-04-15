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Yaşlı adam hoparlörle vatandaşları uyararak polise destek verdi

Zeytinburnu'nda polis merkezi önüne bisikletiyle gelen yaşlı adam, elindeki hoparlörler vatandaşları korona virüse karşı uyararak polise destek verdi.

15.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:22
Yaşlı adam hoparlörle vatandaşları uyararak polise destek verdi
Zeytinburnu 'nda polis merkezi önüne bisikletiyle gelen yaşlı adam, elindeki hoparlörler vatandaşları korona virüse karşı uyararak polise destek verdi.

Korona Virüse karşı alınan önlemler genişletilerek devam ediyor. Bu kapsamda polis ekipleri vatandaşları sokağa çıkmamaları için gece gündüz uyarmaya devam ediyor. Zeytinburnu'nda bulunan polis merkezi önüne bisikletiyle gelen yaşlı bir adamda polis ekiplerine destek verdi. Bisikletine bağladığı megafonla sokağa çıkılmaması konusunda vatandaşları uyardı. Yaşlı adam, "Polislere, Belediye çalışanlarına, sağlık çalışanlarına Allahü teala dert verip derman aratmasın, kuvvet versin. Türkiye güçlüdür" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Zeytinburnu, Polis, Güncel
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