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Yaşlı adam komşusunun bahçesinde ölü bulundu

Zonguldak'ta 75 yaşındaki yaşlı bir adam komşusunun bahçesinde ölü olarak bulundu.

11.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:29Yaşlı adam komşusunun bahçesinde ölü bulundu
Zonguldak'ta 75 yaşındaki yaşlı bir adam komşusunun bahçesinde ölü olarak bulundu.

Olay, Merkez ilçeye bağlı, İnağzı Mahallesi Burç Sokak'ta çocuk parkı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde parka gelen bir vatandaş. bahçede birisinin hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ölen şahsın Remzi Köseoğlu (75) olduğunu belirledi.

Köseoğlu'nun cenazesi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Köseoğlu'nun kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. Olayla alakalı soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

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