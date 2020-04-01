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Yaşlı adam koronavirüsü şiirle tepki gösterdi

Yaşlı adam koronavirüsü şiirle tepki gösterdiHATAY'ın İskenderun ilçesinde koronavirüs salgınının ilk gününden bu yana evden çıkmayan Bekir Yaldız (67), yazdığı şiirle virüse tepki gösterdi.

01.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:39
Yaşlı adam koronavirüsü şiirle tepki gösterdi
HATAY'ın İskenderun ilçesinde koronavirüs salgınının ilk gününden bu yana evden çıkmayan Bekir Yaldız (67), yazdığı şiirle virüse tepki gösterdi.
Akçay Mahallesi'ndeki evinden günlerdir dışarı çıkmayan ve eşiyle yaşayan Bekir Yaldız, en çok torunlarını özlediğini söyledi. Zor günler geçirdiğini fakat şikayetçi olmadığını kaydeden Yaldız, "Bugünler de geçer" dedi. Koronavirüse bir şiir yazarak tepki gösteren Yaldız, okuduğu şiiri cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Yaldız'ın kaleme aldığı dizeler şöyle:
"Elle tutulmaz, gözle görülmez,
İnat etme korona, çek git artık.
Bahçe kazılacak seni bekliyor,
Torunlar özlemiş, beni bekliyor,
Çekip gideceğin günü bekliyor.
Ülkeyi bırakıp gidersen eğer,
İnsanlık nezdinde kazanır değer,
İnsanoğlu ne kadar acizmiş meğer,
İnat etme çek git artık korona.
Bu korona yaşlıları bıktırdı,
Bizim gibi pencereden baktırdı
Ozanlara destan, türkü yaktırdı."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Yaşlı adam koronavirüsü şiirle tepki gösterdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İskenderun, Akçay, Güncel

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Yaşlı adam koronavirüsü şiirle tepki gösterdi
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