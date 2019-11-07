Haberler » Güncel » Yaşlı adam, nehrin kenarında bileklerini keserek intihar etti

Yaşlı adam, nehrin kenarında bileklerini keserek intihar etti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Celal S. (70), nehrin kenarında bileklerini keserek yaşamına son verdi.

07.11.2019 22:24 | Son Güncelleme: 07.11.2019 22:24 Yaşlı adam, nehrin kenarında bileklerini keserek intihar etti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Celal S. (70), nehrin kenarında bileklerini keserek yaşamına son verdi. 

Olay, öğlen saatlerinde Akçay Nehri yakınında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Celal S., nehrin kenarına gelip, bir süre oturduktan sonra bileklerini kesti. Nehrin yakınına gelen bir kişi, Celal S.'yi kanlar içinde görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Celal S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin ve savcının incelemesinin ardından Celal S.'nin cansız bedeni Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Jandarma, Nazilli, Akçay, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:09   İran'da 5.9 ve 4.3 büyüklüğünde 2 deprem
03:04   Kendisini şikayet ettiği iddiasıyla komşu esnafı vurdu
03:04   Bursa'da caminin musluklarını çalan hırsızlık zanlısını cemaat yakaladı
02:55   Wolfsberger - Medipol Başakşehir maçının ardından
02:55   Kayseri'de, minibüsün torpidosundan 30 bin TL çalınması kamerada
00:41   Ünlü ekonomi profesörü Daron Acemoğlu, Ali Babacan'ın yeni parti teklifini reddetti
00:18   Trabzon'da 30 büyükbaş hayvan, çiçek hastalığından telef oldu
23:43   Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu
23:28   Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş
23:27   Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü!
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:42   Son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu
8.11.2019 03:14:31