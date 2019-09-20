Haberler » 3. Sayfa » Haber

Yaşlı adam otel odasında ölü bulundu

Manisa'nın Kula ilçesinde yaşlı adam otel odasında ölü bulundu.

20.09.2019 19:33Yaşlı adam otel odasında ölü bulundu
Manisa'nın Kula ilçesinde yaşlı adam otel odasında ölü bulundu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kula ilçesi Volkan Otel'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otel çalışanları bir süredir 204 numaralı odada kalan 67 yaşındaki Yusuf Karatüfenkçi'den haber alamadı. Çalışanlar, odanın kapısını çalmalarına rağmen odadan ses çıkmayınca anahtarla kapıyı açmaya çalıştı, fakat kapı kilitli olunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'de bildirdi. Polis eşliğinde kapıyı açarak odaya giren sağlık görevlileri, Karatüfenkçi'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemelere göre kalp krizi geçirdiği öğrenilen Karatüfenkçi'nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

67 yaşında kalp krizine yenik düşen Karatüfenkçi'nin kalp, şeker, tansiyon ve yaşlılığa bağlı hastalıkları bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Manisa, Kula, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:08 Arnavutköy'de bir evde dehşet: 4 ölü
20:05 Arnavutköy'de bir evde dehşet: 4 ölü
20:04 Polisin 'dur' ihtarına uymadı bahçe duvarına böyle çarptı
20:01 Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 30 kişi saklandıkları yerlerde yakalandı
19:59 6. kattan düşerek hayatını kaybeden Mehmet bebek toprağa verildi
19:58 Yasadışı yakıt üretimine şok operasyon: 1 milyon 495 bin litre biyodizel yakıt ele geçirildi
19:48 Narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu