Yaşlı Adam, Sabah Namazı Sonrası Hayatını Kaybetti

11 Kasım 2018 Pazar 12:46



11 Kasım 2018 Pazar 12:46

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, sabah namazını kıldıktan sonra kalp krizi geçiren yaşlı adam, hayatını kaybetti.Olay, ilçeye bağlı Şahincili Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hidayet Öztürk isimli yaşlı şahıs, sabah namazını kıldığı odada kalp krizi geçirdi. Hidayet Öztürk'ün eşi, kocasının uyuduğunu düşünerek müdahalede bulunmadı. Bir süre sonra eşinin hareket etmeden yattığını anlayan kadın, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.Olayla alakalı tahkikat başlatıldı. - ORDU