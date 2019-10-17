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Yaşlı adam, SMO askerlerini gözyaşlarıyla karşıladı

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da çocukları ölen yaşlı bir sivile su verip, teselli etti.

17.10.2019 17:15Yaşlı adam, SMO askerlerini gözyaşlarıyla karşıladı
Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da çocukları ölen yaşlı bir sivile su verip, teselli etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da SMO askerleri teröristlerden kurtarılan sivillere yardım ediyor. SMO tarafından yayınlanan görüntülerde, askerlerin terör örgütünden kurtardığı ağlayan yaşlı bir sivile su verdiği görülüyor. SMO askerlerinin neden ağladığını sormaları üzerine yaşlı adam, çocuklarının öldürüldüğünü söylüyor. Bir asker ise "Biz sizin çocuğunuz oluruz" sözleriyle yaşlı adamı teselli ediyor. - RESULAYN

Barış Pınarı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, Resulayn, Güncel

Kaynak: İHA

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