Haberler » 3. Sayfa » Yaşlı adam sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti - Haberler

Yaşlı adam sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir yaşlı adam iddiaya göre sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

17.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:05Yaşlı adam sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti
'in ilçesinde bir yaşlı adam iddiaya göre sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesi Orta Mahallede yalnız yaşadığı belirlenen Ahmet Özdemir (68) evinde ölü bulundu. Özdemir'in sobadan zehirlendiği iddia edildi. Ahmet Özdemir'den alamayan yakınları durumdan şüphelenerek yaşlı adamın evine gitti. Ahmet Özdemir'i yerde hareketsiz yatarken bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede yaşlı adamın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihtimali üzerinde duruldu. Yalnız yaşadığı öğrenilen Ahmet Özdemir cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - BALIKESİR

Ahmet Özdemir, Balıkesir, Bigadiç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:02 CHP MYK toplantısı - Haberler
18:00 Emine Erdoğan, İsviçre'de Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Müzesi'ni ziyaret etti - Haberler
18:00 Yabancı uyruklu hırsızlar ikizlerin bebek arabasını böyle çaldı - Haberler
17:59 Yolcu minibüsü duvara çarptı: 2 yaralı - Haberler
17:57 Ava çıktığı arkadaşını yaraladı - Haberler
17:52 İBB iştirakinden alacağı olduğunu söyleyen şahıs, belediye binasının en üst katında intihar girişimde bulundu - Haberler
17:42 70 yıl önce evlenen çift 20 dakika arayla hayatını kaybetti - Haberler
17:42 Bahçeli'nin yeni parti sözlerine Babacan ve Davutoğlu cephesinden yanıt - Haberler
17:25 İYİ Partili Türkkan, sosyal medyadan fotoğraf paylaşıp sordu: Bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir? - Haberler
17:18 Çin'de sahibinin araca bıraktığı köpek, otomobilin havuza uçmasına sebep oldu - Haberler
17.12.2019 18:12:52