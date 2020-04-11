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Yaşlı adam tek başına yaşadığı evde ölü bulundu

Yaşlı adam tek başına yaşadığı evde ölü bulundu Ekipler cenazeyi aldıktan sonra üzerlerindeki tulumları yaktı Evin balkonundan içeri bakan komşusu tarafından öldüğü fark edildi Antalya'da tek başına yaşayan yaşayan 85 yaşındaki adam dairesinde ölü bulundu.

11.04.2020 18:07 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:10
Yaşlı adam tek başına yaşadığı evde ölü bulundu
Ekipler cenazeyi aldıktan sonra üzerlerindeki tulumları yaktı
Evin balkonundan içeri bakan komşusu tarafından öldüğü fark edildi
ANTALYA - Antalya'da tek başına yaşayan yaşayan 85 yaşındaki adam dairesinde ölü bulundu. Yaşlı adamın ölümünde Korona virüs ihtimali sebebiyle polis ve sağlık ekipleri eve girerken özel kıyafet kullandı. Ekipler cenazenin alınmasının ardından tulumlarını çıkartıp yaktılar.
olay Antalya'nın Manavgat ilçesi Kasaplar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın zemin katında tek başına yaşayan 85 yaşındaki Ahmet Kazık evinde ölü halde bulundu. Hasta olan Kazık'ın 2 gündür evden çıkmaması üzerine evin balkonundan içeri bakan yan komşusu, yatağında yatar vaziyette, ve kusmuş olarak görünce hemen 112'ye ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken Adli Tabip tarafından yapılan incelemenin ardından cenaze kesin ölüm sebebinin tespiti için Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cenazesin alınmasının ardından obayla ilgili çalışma yürüten ekipler üzerlerindeki tulumları çıkartıp yaktı. Yaşlı adam tek başına yaşadığı evde ölü bulundu

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa
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