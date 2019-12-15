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Yaşlı adam yanarak can verdi

Muğla'nın Milas ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında evde yaşayan 94 yaşındaki vatandaş yanarak can verdi.

15.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:20Yaşlı adam yanarak can verdi
'nın ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında evde yaşayan 94 yaşındaki vatandaş yanarak can verdi.

Edinilen bilgiye göre, Milas Yaka mahallesi merkez sokakta bulunan tek katlı ahşap çatılı evde gece saatlerinde yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın tamamen söndürülürken, soğutma çalışmaları sonrası evde yapılan incelemede evde tek başına yaşayan 94 yaşındaki Mustafa Çiçek isimli vatandaş yaşamını yitirdi.

İlk belirlemelere göre, yangının yaşlı vatandaşın yattığı odadan çıktığı, odada sobanın kurulu olduğu, kesin sonucun jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından belirleneceği öğrenildi. - MUĞLA

Milas, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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