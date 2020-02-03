Haberler » 3. Sayfa » Yaşlı adam yanmış halde bulundu - Haberler

Yaşlı adam yanmış halde bulundu

Düzce'de iki gündür kendisinden haber alınamayan 82 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde yanmış halde bulundu.

03.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:27Yaşlı adam yanmış halde bulundu
'de iki gündür kendisinden alınamayan 82 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde yanmış halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Merkeze bağlı Beyciler Mahallesi'nde yaşayan ve son olarak 2 gün önce eve girdiği görülen Hüseyin Güder'den haber alamayan komşuları, akşam saatlerinde Güder'in evine girdi. Evde Güder'i göremeyen komşuları, 82 yaşındaki yaşlı adamı kızına gittiğini düşünerek kızını aradı. Telefonu cevaplayan Güder'in kızı, babasının yanında olmadığını söyledi. Bunun üzerine yaşlı adamın komşuları tekrar Hüseyin Güder'in evine girdi ve bu defa yatağın yanında yaşlı adamın cesedi ile karşılaştı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Güder'in yanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın şüpheli ölümü ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Polis, Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
3.02.2020 18:44:20