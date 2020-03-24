Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi

Adana'da koronavirüs sebebiyle 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı bir vatandaş, askeri kamuflaj kıyafeti giyerek bacaklarıyla bir ağaca baş aşağı asıldı. Komando marşı söyleyen adam, aracıyla oradan geçen bir vatandaş tarafından fark edilerek kamera kaydına alındı. Yaşlı adamın ilgi çeken o anları, kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşıldı. Video, kısa sürede büyük ilgi gördü.

YAŞLI ADAM, 16 YAŞINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Sarıçam ilçesindeki Yeşil Bulvar'da otomobiliyle ilerleyen bir vatandaş, kaldırımdaki bir ağaçta askeri kamuflajlı yaşlı bir kişinin bacaklarıyla ağaca ters asıldığını görünce otomobilini yavaşlattı. Yaşlı adamın komando marşı söylediğini fark eden vatandaş, cep telefonuyla görüntülemeye başladı.

"Her şey vatan için", "Her Türk asker doğar", "Ne mutlu Türküm diyene" diye bağıran yaşlı adamla sohbet eden vatandaş, "Hacı, her şey güzel de koronavirüs diye bir şey var" diye tepki gösterdi. Yaşlı adama kaç yaşında olduğunu soran vatandaş "16" cevabını aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük ilgi gördü.

Kaynak: DHA

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