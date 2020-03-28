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Yaşlı adam yolda ölü bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı bir kişi yolda ölü bulundu.

28.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:31
Yaşlı adam yolda ölü bulundu
Muğla 'nın Fethiye ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı bir kişi yolda ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'nde yol kenarında yerde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri 64 yaşındaki Ahmet K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alarak cesedi incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Cesedin kaldırılmasının ardından Fethiye Belediyesi ekipleri bölgede dezenfekte çalışması yaptı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Taşyaka Mahallesi, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

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Haberler ›› 3. Sayfa ››Yaşlı adam yolda ölü bulundu - Haberler
Yorumlar (1)
ADI ÖNEMLİ DEĞİL; BİR ALLAH''IN KULU.:Garip ölmüş, en acısıda geride bıraktrığı insanların vicdanı ölmüş. Allah rahmet eylesin.
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