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Yaşlı adama eşinin gözü önünde otomobil çarptı

Yaşlı adama eşinin gözü önünde otomobil çarptı Yolun karşısına geçemediMANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde eşi ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

03.10.2019 13:11
Yaşlı adama eşinin gözü önünde otomobil çarptı
Yolun karşısına geçemedi
MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde eşi ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, Ankara-İzmir E96 karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan Selim Çayyönetimindeki 45 SA 1236 plakalı otomobil, eşi Fatma Özçayır ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Özçayır'a çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu, polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Özçayır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay sonrası eşi Fatma Özçayır'ın feryatları ise yürekleri dağladı.
Polisin ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Özçayır'ın cesedi, otopsi için Salihli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Selim Ç. gözaltına aldı.
Yaşlı adama eşinin gözü önünde otomobil çarptı

Salihli, Ankara, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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