Haberler » Güncel » Yaşlı adama genç sevgiliden gasp tuzağı - Haber

Yaşlı adama genç sevgiliden gasp tuzağı

BURSA'da U.C.G(69) ve kız arkadaşı Y.I.(22) otomobille seyir halindeyken, aracına çarpan otomobilden çıkan 4 kişi ve kız arkadaşı Y.I. tarafından gasp edildi.

02.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:43Yaşlı adama genç sevgiliden gasp tuzağı

BURSA'da U.C.G(69) ve kız arkadaşı Y.I.(22) otomobille seyir halindeyken, aracına çarpan otomobilden çıkan 4 kişi ve kız arkadaşı Y.I. tarafından gasp edildi. Tabanca, kolye ve cep telefonunun çalındığı soygunu, U.C.G.?nin kız arkadaşı Y.I.?nın planladığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Cuma akşamı merkez Osmangazi ilçesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. U.C.G.(69), kız arkadaşı Y.I.?yı(22) otomobili ile alarak yola çıktı. Y.I.?nın arkadaşları M.G.(22), S.G.(23), E.Ç.(23) ve K.T.'nin(23) içinde bulunduğu otomobil, seyir halinde olan U.C.G.?nin otomobiline çarptı. Kazanın ardından otomobilinden inen U.C.G., kız arkadaşı Y.I. ve 4 arkadaşı tarafından gasp edildi. U.C.G.?nin üzerinde bulunan tabanca, 3 adet altın kolye ve cep telefonunu alan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin evlerini tespit eden ekipleri, dün gece saatlerinde Y.I. ve 4 arkadaşını Orhaneli ve Nilüfer ilçelerinde bulunan evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 22:57:42