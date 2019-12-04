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Yaşlı adama yumruk atan sağlık memuru konuştu Açıklaması

Bursa'da yaşlı adama yumruk atarak hastanelik eden sağlıkçı konuştu.

04.12.2019 14:27 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:32Yaşlı adama yumruk atan sağlık memuru konuştu Açıklaması
'da yaşlı adama yumruk atarak hastanelik eden sağlıkçı konuştu.

Yaşanan olayı anlatan Barış D, "Ben memur olarak çalışıyorum. Boş zamanlarımda hobi olarak ağaç oyma işi yapıyorum. Yaptığım işleri Şükrü Öztürk'ün yöneticilik yaptığı aparmanın altında bulunan Yaşar ustanın dükkanında sergiledim. Şükrü Öztürk, Yaşar ustaya bir iş yapması karşılığında bir miktar para vermiş ve işi yaptıramamış. Bunun karşılığında da benim sergilemek için verdiğim ürünleri el koymuş. Ben de bunu öğrendim. Yanına giderek bu ürünlerin Yaşar ustayla alakası olmadığını söyledim ve geri vermesini söyledim. Şükrü Öztürk, astsubay emeklisi olduğunu söyleyerek bana bıçakla saldırdı. Yumruk atıp beni yaraladı. Ben de kendimi korumak için yumruk attım. Bana saldırdığı bıçağı karakola götürüp teslim ettim. Boynumda ve yüzümde yaralar var. Asıl mağdur olan benim. Darp raporu alarak kendisinden şikayetçi oldum" dedi. - BURSA

Memur, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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