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Yaşlı adama zorla maske takan şüphelinin savcılık ifadeleri ortaya çıktı

BAĞCILAR'da yaşlı bir adama zorla maske takarak başına kolonya döken şüpheli Osman K. savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

25.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:34
Yaşlı adama zorla maske takan şüphelinin savcılık ifadeleri ortaya çıktı

BAĞCILAR'da yaşlı bir adama zorla maske takarak başına kolonya döken şüpheli Osman K. savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Osman K. ifadesinde "Görüntüler 20 gün öncesine aittir, olay şaka mahiyetindedir." dediği öğrenildi.

KENDİSİYLE SAMİYETİMİZ VARDIR

Bakırköy Adalet Sarayı'nda savcıya ifade veren şüpheli Osman K. kendisinden şikayetçi olan İhsan Öztürk'ü 2 yıldır tanıdığını ifade etti. Osman K. ifadesinde "İhsan Öztürk'le samimiyetimiz vardır. Kendisi mahalleden, çevreden bozuk para şeklinde yardım isteyen bir şahıstır. Kendisini gariban bir şahıs olarak tanıdım. Bu nedenle kendisine sahip çıkmaya çalışmaktayım. Ben kendisine zaman zaman da harçlık vermekteyim. Lokantada yediği yemeklerin ücretini ben ödemekteyim. Berberde tıraş olduğunda yine ücretini ben ödemekteyim." diye konuştuğu bildirildi.

ÜZGÜNÜM

Olay anını da anlatan Osman K. ifadelerini şöyle sürdürdüğü öğrenildi: "Söz konusu olan cep telefonu ile çekilen görüntülere ilişkin olay bundan 20 gün öncesine aittir. O tarihte ülkemizde koronavirüs tehlikesi yoktu. Öztürk, benim yanıma gelerek 'Ben korona oldum 20 TL versene' şeklinde sözler söyledi. Ben bu sözleri şaka mahiyetinde söylediğini anladım, ben de şaka mahiyetinde 'Maskeyi tak kolonyayı da dök, git hemen evine' şeklinde sözler söyledim. Bu esnada şakayı kameraya çekmek istedim. Benim farklı bir kastım yoktur. Çekilen görüntüleri sosyal medya hesabımdan yayınladım. Ben herhangi bir internet fenomeni olan bir şahıs değilim. Videoyu yayınladığımda İhsan Öztürk'ün oğlu benden videoyu silmemi istedi, ben de sildim. Hesabı da kapattım. İhsan Öztürk'ü herhangi bir şekilde tehdit de etmedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bu şekilde savunma yapmak durumunda kaldığım için de üzgünüm." Osman K.'nin nöbetçi sulh ceza hakiminin karşısına çıkması bekleniyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler: İhsan Öztürk, Bakırköy, Güncel

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