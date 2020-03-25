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Yaşlı adama zorla maske takan şüphelinin savcılık ifadesi ortaya çıktı

Yaşlı adama zorla maske takan şüphelinin savcılık ifadesi ortaya çıktı "Kendisini gariban bir şahıs olarak tanırım üzgünüm" Bağcılar'da yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken Osman K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

25.03.2020 21:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 21:14
Yaşlı adama zorla maske takan şüphelinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
"Kendisini gariban bir şahıs olarak tanırım üzgünüm"
İSTANBUL - Bağcılar 'da yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken Osman K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli ortaya çıkan savcılık ifadesinde yaşlı adamı gariban bir şahıs olarak tanıdığını ve bu şekilde savunma yapmak zorunda kaldığı için üzgün olduğunu söyledi.
Sosyal medyada yaşlı bir adamın yüzüne zorla maske taktığı ve kafasına kolonya döktüğü görüntülerle tepki çeken Osman K. nöbetçi savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
"Kendisini gariban bir şahıs olarak tanırım"
Şüpheli ortaya çıkan ifadesinde yaşlı adamın isminin İhsan Öztürk olduğunu söyleyerek, "2 yıldan beri tanırım. Kendisi benim oturduğum mahallede oturmaktadır. Her gördüğümde konuşmamız sebebiyle samimiyetimiz gelişti. Kendisi mahalleden bozuk para verilmesi şeklinde yardım isteyen biridir. Kendisini gariban bir şahıs, olarak tanırım. Bu nedenle kendisine sahip çıkmaya çalışmaktayım. Kendisine zaman zaman harçlık vermekteyim. Yemek ve berber masraflarını da ben ödemekteyim" dedi.
"Bu şekilde savunma yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm"
Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntün olaydan 20 gün önce çekildiğini de söyleyen şüpheli "O tarihte ülkemizde henüz Korona yoktu. O gün İhsan Öztürk 'Ben Korona oldum bana 20 TL versene' şeklinde sözler söyledi. Ben bu sözleri şaka mahiyetinde söylediğini anladım. Ben de şaka mahiyetinde 'Maskeyi tak, kolonya dök hemen evine git' dedim. Bu şakayı da çekmesi için yoldan geçen birinden görüntü çekmesini istedim. Görüntü çekilirken şaka mahiyetinde 'Maskeyi tak virüs bulaşmasın kimseye. Kolonyayı da dökeyim kimseye bulaşmasın' şeklinde sözler söyledim. Benim farklı bir kastım yoktur. Ben oğlu benden videoyu kaldırmamı istediğinde hemen kaldırdım. Bu şekilde savunma yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm" dedi. Yaşlı adama zorla maske takan şüphelinin savcılık ifadesi ortaya çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: İhsan Öztürk, Bağcılar, 3. Sayfa

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Yaşlı adama zorla maske takan şüphelinin savcılık ifadesi ortaya çıktı

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