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Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım

Bağcılar'da yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken şahıs adliye getirildi. Muhabirlerin "Neden böyle bir şey yaptınız?" sorusuna zanlı, "O arkadaşım benim. Pişmanım hiç kimse bu durumda olmak istemez" yanıtını verdi.

25.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:26

Sosyal medyada yaşlı bir adamın yüzüne zorla maske taktığı ve kafasına kolonya döktüğü görüntülerle tepki çeken O.K. isimli zanlı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Bugün emniyette işlemleri tamamlanan O.K adliyeye getirildi.

"O ARKADAŞIM BENİM, PİŞMANIM"

Şüpheli O.K. kolonyayı yaşlı vatandaşın kafasına zorla sıkmadığını söyleyerek, "O arkadaşım benim. Onu tanıyorum o da beni çok iyi tanıyor. 8 tane dil bilen insan nasıl şizofren hastası olabilir. Pişmanım hiç kimse bu durumda olmak istemez" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntüde, yaşlı bir adamı durduran gençler, yüzüne zorla maske takarak başına kolonya dökmüştü. Görüntüde "Virüsün birini bulduk" diyen şahıs, gitmek isteyen yaşlı adamı "Bak lan buraya" diyerek zorla durdurmuştu. "Virüs vakasına yakalanmış acil müdahale timi geldi" diyerek yaşlı adama maske takan genç, başına da kolonya dökmüştü.

Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım

Kaynak: İHA

Etiketler : Bağcılar, 3. Sayfa, Güncel

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Bağcılar'da yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım

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