Haberler » 3. Sayfa » Yaşlı adamdan 'İnsanlık ölmemiş' dedirten davranış - Haberler

Yaşlı adamdan 'İnsanlık ölmemiş' dedirten davranış

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşlı bir adam arazisinden evine giderken yolda bulduğu ve içinde 3 bin TL bulunan çantayı zabıtaya teslim ederek sahibine ulaşmasını sağladı.

18.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:10Yaşlı adamdan 'İnsanlık ölmemiş' dedirten davranış
'nın ilçesinde yaşlı bir adam arazisinden evine giderken yolda bulduğu ve içinde 3 bin TL bulunan çantayı zabıtaya teslim ederek sahibine ulaşmasını sağladı.

Alınan bilgiye göre, Saruhanlı'nın Kurtuluş Mahallesi'nde arazisinden evine dönen Hasan Bahar (78) yolda yürürken bir çanta buldu. Çantayı açınca içinde bir miktar para olduğunu gören Bahar, çantayı Müdürlüğüne götürerek teslim etti. Bu olaydan birkaç saat önce İsmail Aka isimli vatandaşın ise Zabıta Müdürlüğüne başvurarak kayıp çanta ihbarında bulunduğu belirlendi.

Zabıta ekipleri tarafından yapılan incelemede, bulunan para ile kayıp ihbarında bulunan para miktarının birbiriyle eşleştiği, çantanın içindeki diğer malzemelerinde örtüşmesi üzerine her iki vatandaş Zabıta Müdürlüğünde buluşturuldu. Burada yapılan görüşmede Hasan Bahar, bulduğu çantayı İsmail Aka'ya teslim etti. Bahar, insanlık görevini yerine getirdiğini ifade ederken, Aka ise duyarlı davranışından dolayı Bahar'a teşekkür etti. - MANİSA

Saruhanlı, Manisa, Zabıta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:49  Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?
16:34  Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?
16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
15:20  Civata nasıl yazılır? TDK'ya göre cıvata mı, civata mı?
18.02.2020 17:08:55