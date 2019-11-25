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Yaşlı adamı 500 metre sürükleyen şoföre adli kontrol

Bursa'da kamyonetin altına aldığı 87 yaşındaki yaşlı adamı fark etmeyerek yaklaşık 500 metre sürükleyen sürücü, sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:50Yaşlı adamı 500 metre sürükleyen şoföre adli kontrol
'da kamyonetin altına aldığı 87 yaşındaki yaşlı adamı fark etmeyerek yaklaşık 500 metre sürükleyen sürücü, sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Yolu Caddesi üzeri Bulvarı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 AAG 064 plakalı kamyonet sürücüsü Ahmad M.K., şehir merkezinden Ankara istikametine seyir halindeyken 87 yaşındaki Ferhat Sultansu'ya çarparak aracın altına aldı. Yaşlı adama çarptığını ve aracın altında kaldığını fark etmeyen Ahmad M.K., yaklaşık 500 metre gittikten sonra yoldan başka bir sürücü tarafından aracın önü kesilerek durduruldu. Cadde üzerinde seyir halindeyken durdurulan Ahmad M.K., ne olduğunu anlamaya çalışırken, aracın altında bir vatandaşın sıkıştığını ve metrelerce yaşlı adamı sürüklediğini duyması üzerine aracın altına baktığında, Ferhat Sultansu'nun kanlar içerisinde kaldığını gördü. Yaşlı adamı sıkıştığı yerden kurtarmak için harekete geçen vatandaşlar aracın tekerleklerini kaldırımın üzerine çıkartıp yüksekliği arttırarak, yaşlı adamı sıkıştığı yerden kurtardı ve durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaşlı adamı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ferhat Sultansu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazanın şokuyla kaçan ve evinde gözaltına alınan sürücü, korktuğu için gittiğini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(İHA)

Gökdere, Ankara, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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