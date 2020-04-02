Yaşlı adamı, eve yardım kolisi getiren Vefa Ekibi kurtardı
Yaşlı adamı, eve yardım kolisi getiren Vefa Ekibi kurtardıBURSA'nın İnegöl ilçesinde boğazını bıçakla kestikten sonra, iple kendini tavana asarak intihar etmek isteyen Ömer Ç. 'yi (71), tesadüfen eve yardım kolisi getiren İnegöl Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, kurtardı.
02.04.2020 13:37 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:39
Yaşlı adamı, eve yardım kolisi getiren Vefa Ekibi kurtardı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde boğazını bıçakla kestikten sonra, iple kendini tavana asarak intihar etmek isteyen Ömer Ç. 'yi (71), tesadüfen eve yardım kolisi getiren İnegöl Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, kurtardı.
Olay, öğle saatlerinde İnegöl ilçesindeki Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yanlız yaşayan Ömer Ç. (71), evinin bahçesindeki depoya gidip, bıçakla boğazını kesti. Yaralanan yaşlı adam, daha sonra tavana bağladığı iple intihar girişiminde bulundu.
Bu sırada eve yardım kolisi getiren İnegöl Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, ipte asılı yaşlı adamı fark etti. İpi keserek Ömer Ç.'yi kurtaran görevliler hemen 112 Acil Servisi aradı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen Ömer Ç., tedavi altına alındı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde boğazını bıçakla kestikten sonra, iple kendini tavana asarak intihar etmek isteyen Ömer Ç. 'yi (71), tesadüfen eve yardım kolisi getiren İnegöl Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, kurtardı.
Olay, öğle saatlerinde İnegöl ilçesindeki Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yanlız yaşayan Ömer Ç. (71), evinin bahçesindeki depoya gidip, bıçakla boğazını kesti. Yaralanan yaşlı adam, daha sonra tavana bağladığı iple intihar girişiminde bulundu.
Bu sırada eve yardım kolisi getiren İnegöl Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, ipte asılı yaşlı adamı fark etti. İpi keserek Ömer Ç.'yi kurtaran görevliler hemen 112 Acil Servisi aradı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen Ömer Ç., tedavi altına alındı.
Kaynak: DHA