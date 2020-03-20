Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Yaşlı adamı önce darp etti, sonra kafasına cam şişeyle vurarak yaraladı - Haberler

Yaşlı adamı önce darp etti, sonra kafasına cam şişeyle vurarak yaraladı

Yaşlı adamı önce darp etti, sonra kafasına cam şişeyle vurarak yaraladı Aksaray'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından önce darp edilen ve sonra kafasına cam şişe ile vurulan yaşlı adam hastanelik oldu.

20.03.2020 23:26 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:27
Yaşlı adamı önce darp etti, sonra kafasına cam şişeyle vurarak yaraladı
AKSARAY - Aksaray 'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından önce darp edilen ve sonra kafasına cam şişe ile vurulan yaşlı adam hastanelik oldu.
Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi, 5848. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir E. isimli vatandaş evine giderken kimliği belirsiz bir kişi tarafından yolu kesildi. Yaşlı adama saldırarak darp eden ve henüz kimliği belirlenemeyen şahıs daha sonra eline geçirdiği cam şişe ile yaşlı adamın kafasına vurdu. Olayın ardından aldığı darbelerle yaralanan yaşlı adam yere yığılırken, şüpheli hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kanlar içinde yerde yatan yaşlı adamı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kayıplara karışan şüphelinin peşine düştü. Yaşlı adamı önce darp etti, sonra kafasına cam şişeyle vurarak yaraladı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Yaşlı adamı önce darp etti, sonra kafasına cam şişeyle vurarak yaraladı
Etiketler : Hacılar, Aksaray, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Esenyurt'ta kimyasal boya ve plastik ürünler fabrikasında yangın - Haberler Su arızasını gidermeye çalışan 2 belediye işçisi göçük altında kaldı - Haberler California 8 hafta içinde nüfusunun yüzde 56'sının korona virüsünden etkileneceğini öngörüyor - Haberler Alçılı koluyla alkış tutarak sağlıkçılara destek verdi - Haberler İşçiler göçük altında kaldı - Haberler Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek Türkiye'de koronavirüsten ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı - Haberler Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var - Haberler Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi - Haberler Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi - Haberler
Loading