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Yaşlı adamı polis ekipleri evine götürdü

Denizli'nin Kale ilçesinde akli dengesi olmayan bir vatandaş yolunu kaybetti.

15.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:45
Yaşlı adamı polis ekipleri evine götürdü
Denizli 'nin Kale ilçesinde akli dengesi olmayan bir vatandaş yolunu kaybetti. Soğuk havada dışarıda yatan yaşlı adamı polis ekipleri evine götürdü.

Edinilen bilgilere göre, Kale ilçesinde 71 yaşınadaki Ali Uram isimli vatandaş kayboldu. Akli dengesi olmadığı öğrenilen yaşlı adam evinin yolunu bulamadı. Soğuk havada yaşlı adamın sokakta yattığını gören vatandaşlar polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Bölgeye gelen polis ekipleri yaşlı adamın kimlik tespitini yaparak Belenköy Mahallesindeki evine götürdü. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Polis, Kale, 3. Sayfa
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