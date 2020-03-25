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Yaşlı adamı sahte emniyet amiri 42 bin lira dolandırdı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 70 yaşındaki bir vatandaş, kendisini telefonla arayıp emniyet amiri olarak tanıtan kişi tarafından 42 bin 500 TL dolandırıldı.

25.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:30
Yaşlı adamı sahte emniyet amiri 42 bin lira dolandırdı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde 70 yaşındaki bir vatandaş, kendisini telefonla arayıp emniyet amiri olarak tanıtan kişi tarafından 42 bin 500 TL dolandırıldı.

Olay, Merzifon'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 70 yaşındaki S.T. isimli vatandaş ile İstanbul'dan cep telefonuyla iletişime geçen bir kişi, kendisini emniyet amiri olarak tanıttı. Yaşlı adamın bilgilerini alan şüpheli, S.T.'yi 42 bin 500 lira dolandırdı. Olayı fark eden S.T.'nin kızının ihbar etmesi sonucu Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Aynı dolandırıcıya bankadan bir miktar daha para göndermeye çalışan S.T.'ye polis ekipleri dolandırıldığını söyledi. Dolandırıldığını öğrenen S.T., şikayetçi olurken, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Merzifon, 3. Sayfa

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