27.06.2019 15:54
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Yaşlı adamı tren raylarına iten saldırgana müebbet hapis cezası

Londra'da 91 yaşında bir adamı metro raylarına iten saldırgan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Saldırıdan dolayı kaburgaları kırılan ve vücudunda kesikler oluşan yaşlı adamın sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı.

İngiltere 'nin başkenti Londra 'da 91 yaşında bir adamı metro raylarına iten saldırgan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Paul Crossley adındaki saldırganın daha önce başka birini daha aynı şekilde trenin altına itmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Londra polisi saldırılara ilişkin video görüntülerini paylaştı.

Cinayete teşebbüsle yargılanan Crossley, akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle en az 12 yıl hastanede tedavi gördükten sonra müebbet hapis cezasını çekmeye devam edecek.

Saldırıdan dolayı kaburgaları kırılan ve vücudunda kesikler oluşan yaşlı adamın sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı.

Yaşlı adamı tren raylarına iten saldırgana müebbet hapis cezası
İngiltere , Londra , 3. Sayfa , Dünya

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