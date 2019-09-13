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Yaşlı adamı trenin altında kalmaktan son anda polis kurtardı

Rusya'nın Krosnodar şehrindeki bir istasyonda trenin altında kalmak üzere olan yaşlı adamı son anda Rus polisi kurtardı.

13.09.2019 15:50
Rusya'nın Krosnodar şehrindeki bir istasyonda trenin altında kalmak üzere olan yaşlı adamı son anda Rus polisi kurtardı.
Rusya'nın St. Petersburg şehrinden Soçi'nin Adler kasabasına giden yolcu treni Krasnodar'da durdu. 5 dakikalık bekleme molası veren trende bulunan 84 yaşındaki yaşlı adam torununa dondurma almak için aşağı indi. Yaşlı adam trenin kalktığını görünce koşarak trene atlamak istedi. Vagonun kapısından tutan yaşlı adam yukarı çıkamayınca kapıya asılı kaldı ve ayakları trenin altına doğru kaymaya başladı. Tren istasyonunun karşı tarafından bulunan genç bir polis durumu fark ederek adama doğru koştu. Adamın kollarından tutan polis yaşlı adamı geri çekti. Diğer polis arkadaşları da genç polisin arkasından koşarak yaşlı adamı kurtarmaya çalıştı.
Yaşanan olayın ardından İçişleri Bakanlığı Krasnodar Bölge İdaresi olayın görüntülerini yayınladı. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken yaşlı adamın aynı trene bindirildiği açıklandı.
(İHA)
Yaşlı adamı trenin altında kalmaktan son anda polis kurtardı

Krasnodar, Polis, Rusya, Soçi, Güncel

Kaynak: İHA

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