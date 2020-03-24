Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Yaşlı adamı zorla durdurdular, maske takıp başına kolonya döktüler - Haberler

Yaşlı adamı zorla durdurdular, maske takıp başına kolonya döktüler

Yaşlı adamı zorla durdurdular, maske takıp başına kolonya döktüler Sosyal medyada tepki çeken görüntü Yaşlı adamı durduran bir grup genç, zorla yüzüne maske takarak başına kolonya döktü.

24.03.2020 20:54 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:54
Yaşlı adamı zorla durdurdular, maske takıp başına kolonya döktüler
Sosyal medyada tepki çeken görüntü
İSTANBUL - Yaşlı adamı durduran bir grup genç, zorla yüzüne maske takarak başına kolonya döktü. Sosyal medyada yayılan görüntü, büyük tepki topladı.
Sosyal medyada hıza yayılan bir görüntü, kullanıcıların tepkisini çekti. Görüntüde yaşlı bir adamı durduran gençler, yüzüne zorla maske takarak başına kolonya döktü. Görüntüde "Virüsün birini bulduk" diyen şahıs, gitmek isteyen yaşlı adamı "Bak lan buraya" diyerek zorla durduruyor. "Virüs vakasına yakalanmış acil müdahale timi geldi" diyerek yaşlı adama maske takan genç, başına da kolonya döküyor. "Kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun, doğru hastaneye gidiyorsun" diyen genç, yaşlı adamı gönderiyor.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Yaşlı adamın hakarete uğradığını söyleyen sosyal medya kullanıcıları, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de zanlıların yakalanması için ihbarda bulundu. Yaşlı adamı zorla durdurdular, maske takıp başına kolonya döktüler

Kaynak: İHA

Etiketler : Emniyet Genel Müdürlüğü, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Yaşlı adamı zorla durdurdular, maske takıp başına kolonya döktüler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

21:39: Başkan Bilgin, görüşmelerini görüntülü gerçekleştirecek - Haberler 21:37: - Büyükçekmece Belediyesinden psikolojik destek - Haberler 21:36: - Çekmeköy'de korona virüse karşı asansörler dezenfekte ediliyor - Haberler 21:35: New York Valisi'nden Trump'a solunum cihazı tepkisi: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin - Haberler 21:34: Korona virüsü sanıldı, alkollü çıktı - Haberler 20:45: Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı 20:45: Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı - Haberler 20:42: Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir 20:42: Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir - Haberler 20:34: Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti - Haberler 20:07: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6820'ye yükseldi - Haberler