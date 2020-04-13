Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yaşlı adamın isteğini kırmayan polis Abdullah amca için ıspanak topladı

Yaşlı adamın isteğini kırmayan polis Abdullah amca için ıspanak topladı Çorum'un Kargı ilçesinde yaşayan ve korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 87 yaşındaki Abdullah Yaylaoğlu, eski evinin bahçesine ektiği ıspanakları toplaması için polis ekiplerinden yardım istedi.

13.04.2020 08:51 | Son Güncelleme: 13.04.2020 08:54

Yaşlı adamın isteğini kırmayan polis Abdullah amca için ıspanak topladı

ÇORUM - Çorum 'un Kargı ilçesinde yaşayan ve korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 87 yaşındaki Abdullah Yaylaoğlu, eski evinin bahçesine ektiği ıspanakları toplaması için polis ekiplerinden yardım istedi. Yaşlı adamın isteğini kırmayan polis ekipleri ıspanak topladı.

Kargı İlçesinde yaşayan 87 yaşındaki Abdullah Yaylaoğlu eski evinin bahçesine ektiği ıspanakları toplamak istedi. Ancak korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma sınırlaması getirildiği için evinden dışarı çıkamadı. 155 Polis İmdat hattını arayan Abdullah amca, eski evinin bahçesinde bulunan ıspanakları toplaması için polislerden yardım istedi.

Bunun üzerine Kargı İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı asayiş ekipleri Abdullah Yaylaoğlu'nun evine gelerek yaşlı adamın evinin anahtarını ve adresini alarak ıspanakları toplamaya gitti. Bahçede bulunan ıspanakları toplayan polis ekipleri topladıkları ıspanakları Abdullah amcaya götürdüler. Kurallara uyduğu için Yaylaoğlu'na teşekkür eden polis ekipleri, herhangi bir ihtiyacı olduğunda 155 polis hattını aramasını istediler.

İsteğini yerine getiren polis ekiplerine teşekkür eden 87 yaşındaki Abdullah Yaylaoğlu ise; "Allah devletimizden razı olsun. 87 yaşındayım. Yasak nedeniyle dışarı çıkamadım. Çok sağ olun" diyerek polislere teşekkür etti.

Yaşlı adamın isteğini kırmayan polis Abdullah amca için ıspanak topladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Çorum, Kargı, Polis, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Akşener: Bilim Kurulu’nun bile haberi yoktu; Erdoğan’ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
İstifası kabul edilmeyen Süleyman Soylu’dan ilk açıklama geldi Haberler
İstifası kabul edilmeyen Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Haberler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, 6 yeni koronavirüs keşfetti Haberler
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, 6 yeni koronavirüs keşfetti
Miras peşine düşen kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü Haberler
Miras peşine düşen kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Soylu istifa etti, Erdoğan kabul etmedi! Peki şimdi ne olacak? Haberler
Soylu istifa etti, Erdoğan kabul etmedi! Peki şimdi ne olacak?
Çam’dan Soylu’ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir Haberler
Çam'dan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
Haberler ›› genel ››Yaşlı adamın isteğini kırmayan polis Abdullah amca için ıspanak topladı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

10:20: Habertürk canlı yayınına evden bağlanan konuklardan biri yellendi - Haberler 10:11: Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Kadıköy Meydan havadan görüntülendi - Haberler 10:07: Bakan Soylu'dan ilk açıklama: "Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz" - Haberler 10:07: Kapıcının testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı - Haberler 10:06: (Özel) İstanbul sokaklarında yasak günü 2 ayrı şüpheli araç kovalamacası - Haberler 09:47: Süleyman Soylu, istifa kararını duyurduğu tweetini, profilinden kaldırmadı - Haberler 09:38: Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı 09:22: Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı