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Yaşlı adamın öldüğü kazada sürücü baba değil, oğlu çıktı

Bursa'da dün sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalarak yaşamını yitiren 80 yaşındaki İsmail Yavaş'ın ölümüyle ilgili araç sahibi Ramazan Girgin gözaltına alındı. İnceleme sonrası sürücünün Girgin'in oğlu olduğu ortaya çıktı.

10.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 10.03.2020 20:41

Bursa 'nın İznik ilçesinde dün sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalarak yaşamını yitiren 80 yaşındaki İsmail Yavaş'ın ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çalışmayı derinleştiren polis, kaza sırasında sürücünün Ramazan Girgin'in oğlu Batu Girgin olduğunu belirledi.

Kaza, dün öğleden sonra, Beyler Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Yavaş'a, sürücüsünün geri manevra yaptığı 16 Z 3330 plakalı kamyonet çarptı. Yavaş, çarpmanın şiddetiyle kamyonetin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince kaza yerinde yapılan kontrolde Yavaş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince olayla ilgili başlatılan incelemede kamyonetin sahibinin Ramazan Girgin (45) olduğu tespit edildi. Girgin olay yerinde gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Çalışmayı derinleştiren polis, kaza sırasında sürücünün Ramazan Girgin'in oğlu Batu Girgin olduğunu belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan Batu Girgin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşlı adamın öldüğü kazada sürücü baba değil, oğlu çıktı
Etiketler : İsmail Yavaş, Bursa, 3. Sayfa

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