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Yaşlı adamın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 83 yaşındaki yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

07.10.2019 13:44Yaşlı adamın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 83 yaşındaki yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Pazar sabahı Muratlı'nın Yukarısevindikli Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah namazına gitmek üzere erken saatte evinden çıkan 83 yaşındaki Rüstem Akgün'e ana caddeden geçen Tayfun K. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına düşen Rüstem Akgün, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücü Tayfun K. ise Muratlı Jandarma Karakolundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli, 'Taksirle ölüme sebep olma' suçundan tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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