Yaşlı adamın sele kapılması kameraya yansıdı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Büyükbelen Mahallesi'nde yaklaşık 30 dakika süren şiddetli sağanak sonrasında meydana gelen sele kapılan yaşlı adamın sürüklenmesi görüntülendi.

25.06.2020 16:02 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:37
Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Büyükbelen Mahallesi'nde yaklaşık 30 dakika süren şiddetli sağanak sonrasında meydana gelen sele kapılan yaşlı adamın sürüklenmesi görüntülendi.
23 Haziran Salı günü Büyükbelen Mahallesi'nde 6 evin zarar gördüğü, 2 evin yıkıldığı sağanakta, sele kapılarak metrelerce sürüklenen 70 yaşındaki Cemalettin Gürgönül'ün yaşadığı dehşet anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde yaşanan sel felaketinde evinde mahsur kalan 70 yaşındaki Cemalettin Gürgönül'ün evini sel sularının basması, suların birden yükselerek yaşlı adamla birlikte evin bazı bölümlerini de sürüklemesi görünüyor.
Çevredeki vatandaşlar tarafından sel sularından kurtarılan ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Gürgönül, yaşadığı anları hatırlamadığını belirtti.
Gürgönül, "Mahalleli beni selin içinden kurtarmış Allah kendilerinden razı olsun. Ne olduğunu anlamadım. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Şükür iyiyim. Allah daha beterinden korusun." dedi.
Saruhanlı ilçesinde 2 gün önceki sel nedeniyle 2 ev yıkılmış, 6 evde zarar oluşmuş, bazı çiftçilerin hayvanları telef olmuş ve ekili alanlar zarar görmüştü Yaşlı adamın sele kapılması kameraya yansıdı

Kaynak: AA

Etiketler: Büyükbelen, Saruhanlı, Manisa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS’nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Görüntü Türkiye’den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Gelecek Partisi’nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65’lik simitçi, ’Cezaevinde benimle alay ediyorlar’ diyerek tahliyesini istedi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Haberler››Güncel››Yaşlı adamın sele kapılması kameraya yansıdı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:15: Minibüsün çarptığı 5 yaşındaki Eymen öldü; kaza anı kamerada - Haber 18:15: Fildişi Sahili'ni sel vurdu - Haber 18:15: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı - Haber 18:13: Eğitimin yeniden başladığı Togo'da öğrenciler Kovid-19'a yakalandı - Haber 18:12: Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polisin beyin ölümü gerçekleşti - Haber 17:52: Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi - Haber 17:52: İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar - Haber 16:40: Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı - Magazin 14:55: Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler - Magazin 13:17: Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı - Haberler