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Yaşlı adamın tarlasını jandarma sürdü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 65 yaş üstü bir vatandaşın tarlası, Kızılcadağ Karakol komutanlığında görevli bir astsubay tarafından sürüldü.

07.04.2020 17:52 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:52
Yaşlı adamın tarlasını jandarma sürdü
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 65 yaş üstü bir vatandaşın tarlası, Kızılcadağ Karakol komutanlığında görevli bir astsubay tarafından sürüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkamaması sebebiyle Kızılcadağ Mahallesi'nde ikamet eden 85 yaşındaki Emin Korkut, yaylada ekim zamanı geldiğini ve tarlasını sürmek istediğini bildirdi. Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığında görevli bir astsubay, tarlayı kendilerinin sürebileceğini iletti. Traktörle tarlayı sürerek ekime hazır hale getiren jandarma ekiplerinin fedakarlığı, mahallelinin de takdirini kazandı.

Jandarmanın her zaman vatandaşın yardıma koştuğunu söyleyen Kızılcadağ mahalle sakinlerinden Ramazan Önder, "Emin Korkut amcamız 65 yaş üstü olduğu için jandarmadan yardım talep etmiş. Bu yüzden Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığındaki bir görevli astsubay Emin amcanın yardımıma koşarak tarlamı sürdü. Biz de Kızlcadağ Mahallesi olarak Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Bizlerin her zaman yanında olan jandarmaya teşekkür ederiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızılcadağ, Jandarma, Güncel
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