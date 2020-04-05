Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yaşlı adamın tarlasını jandarma sürerek ekime hazırladı

Antalya'da traktör sürücüsünün 65 yaşından büyük olduğunu gören jandarma ekibi, sokağa çıkma yasağını hatırlattı.

05.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:18
Yaşlı adamın tarlasını jandarma sürerek ekime hazırladı
Antalya 'da traktör sürücüsünün 65 yaşından büyük olduğunu gören jandarma ekibi, sokağa çıkma yasağını hatırlattı. Vatandaşın, tarlasını ekemezse gelecek yıl aç kalacağını söylemesi üzerine jandarma görevlileri, vatandaşın tarlasına giderek, traktörle yaklaşık 10 dekarlık tarlayı sürüp ekime hazır hale getirdi.

Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkamıyor. Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun ormanında devriye görevi yapan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir vatandaşın sokağa çıkma yasağını ihlal ederek traktörle tarla sürmeye gittiğini gördü. Durdurdukları traktör sürücüsünün 65 yaşından büyük olduğunu gören jandarma ekibi, 'sokağa çıkma yasağını' hatırlattı. Vatandaşın, tarlasını ekemezse gelecek yıl aç kalacağını söylemesi üzerine jandarma görevlileri, vatandaşın tarlasına giderek, traktörle yaklaşık 10 dekarlık tarlayı sürüp ekime hazır hale getirdi. Jandarma tarafından evine bırakılan yaşlı adam, görevlilere teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Yaşlı adamın tarlasını jandarma sürerek ekime hazırladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç Haberler
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti Haberler
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti
Konya’daki şirket, Erdoğan’ın ’Kesinti yapılmasın’ çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti Haberler
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı Haberler
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı Haberler
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz Haberler
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz

Son Dakika Güncel Haberleri

13:41: ZONGULDAK Araç giriş ve çıkışı kısıtlanan Zonguldak'ta caddeler boşaldı - Haber 13:41: İstanbul'a araç giriş çıkışları durduruldu - Haber 13:40: Sosyal mesafeyi bırakıp kavgaya tutuştular - Haber 13:40: İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri - Haber 13:40: Dalaman'da 65 yaş üstü çiftçilerden "özel izin" talebi - Haber 12:28: Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor - Haber 11:50: Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti - Haber 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber 10:36: Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı - Haber 10:22: Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz - Haber 09:39: Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber