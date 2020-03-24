Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı

Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üzerindekilerin sokağa çıkmaları kısıtlandı. Yaşlıların ihtiyaçları ise zabıta ve polis tarafından karşılanırken bir amcanın zabıtadan mahcubiyetiyle poğaça da istemesi izleyenleri duygulandırdı

Türkiye 'de koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 37 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca'nın açıklamalarına göre hayatını kaybedenlerin tamamı yaşlılardan oluşuyor. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 65 yaş üstünün sokağa çıkmasına kısıtlama getirdi.

Yaşlılarımızın ihtiyaçları ise valilikler bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun koordinasyonunda polis, jandarma ve zabıta ekipleri tarafından karşılanıyor.

"POĞAÇA ALIR MISIN POĞAÇA?"

Sosyal medyada yaşlılara yönelik alaycı videolar olsa da kamu görevlileri 65 yaş üzerindekilerin tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.

O videolardan birinde yaşlı adam zabıta memurundan isteklerini sıralarken poğaça da istediğini belirtiyor ve şunları söylüyor "1 kilo pırasa, bizim pazarda taze fasulye gördüm yarım kilo da taze fasulye. Bir de poğaça alır mısın poğaça? Peynirli veya zeytinli fark etmiyor. 4 tane alsan yeter." Amcanın naif bir şekilde poğaça istemesi ise büyük ilgi gördü.