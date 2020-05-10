Haber, Son Dakika, Haberler

Yaşlı amcanın vapur ısrarı gülümsetti

İstanbul'da yaklaşık 2 ay sonra evden çıkan 65 yaş üstü adamın vapur ısrarı gülümsetti.

Yaşlı amcanın vapur ısrarı gülümsetti
10.05.2020 13:25 | Son Güncelleme: 10.05.2020 13:37
İstanbul'da yaklaşık 2 ay sonra evden çıkan 65 yaş üstü adamın vapur ısrarı gülümsetti. Üsküdar'da işi olduğunu söyleyen yaşlı adam, "Vapurlar çalışmıyor, sokağa çıkma yasağı var da biz çıktık. Üsküdar'da bir işim vardı, 3'e kadar yetişirdim, vapurlar çalışıyor zannediyordum" dedi.

Yaklaşık 2 aydır evden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlar için bugün 11.00 ve 15.00 arası verilen sokağa çıkma izni sonrası birçok vatandaş dışarı çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasının etkisiyle Beşiktaş'ta sahiller yaşlılara kalırken, kimi vatandaşlar sokağı evindeki eşine görüntülü arayarak gösterdi, kimileri ise denizi çekti. Günler sonra sahilde nefes alan yaşlılar deniz havasının tadını çıkardı. Yaşlı bir amca ise vapurların çalışmadığını öğrenince üzüntü yaşadı. Üsküdar'da işi olduğunu söyleyen yaşlı adamın ısrarla Üsküdar vapurunu sorması gülümsetti.

"Vapurlar çalışmıyor, Üsküdar'da bir işim vardı, 3'e kadar yetişirdim"

"Vapurlar çalışmıyor mu?" diye soran bir başka vatandaş ise, "Vapurlar çalışmıyor, sokağa çıkma yasağı var da biz çıktık. Üsküdar'da bir işim vardı, ona da gidemedim. Oraya gidecektim, ben 65 yaşın üstündeydim. 3'e kadar yetişirdim, vapurlar çalışıyor zannediyordum" diye konuştu.

"Doğma büyüme buralı olduğum için denizi özledim"

Günler sonra evden çıkarak dışarıyı gezen yaşlı bir vatandaş, "O benden genç olduğu için etrafı gösteriyorum. O her zaman çıkıyor, ben bir kere çıktım. Yaş 66, iznim var bugün. Eşime gösteriyorum, onun çıkması serbest olmasına rağmen tembelliğinden çıkmıyor. Ben doğma büyüme buralı olduğum için denizi özledim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Üsküdar, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti Haber
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş Haber
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani’nin şarkısına klip çekti Haber
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Denizli’de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin etti Haber
Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin etti
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor’un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı’ya teklif yaptı Haber
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı
Fenomen Enise Sude, Can Yaman’ın mesajlarını ’Karantina çılgınlığı’ notuyla ifşa etti Haber
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı Haber
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı
Haberler››Güncel››Yaşlı amcanın vapur ısrarı gülümsetti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:22: 65 yaş üstü sokağa çıktı; Avcılar ve Beylikdüzü'nde parklara akın ettiler - Haber 14:22: Evde yakalanan 30'a yakın yılan doğaya bırakıldı - Haber 14:22: Şehit annelerine vefa - Haber 14:22: İzmir'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı - Haber 14:22: Çiçekçilerin yüzü Anneler Günü'nde güldü - Haber 13:29: Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş - Haber 12:26: Vatandaşlar altın arar gibi kilosu 200 lira olan "domalan" mantarı arıyor - Haber 11:06: Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin etti - Haber