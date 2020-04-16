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Yaşlı çift bayram harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Sivas'ta yaşayan 86 yaşındaki Mahmut Özkara ile 81 yaşındaki eşi Fetiye Özkara, yurt dışındaki çocuklarının Ramazan Bayramı'nda harcamaları için gönderdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

16.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:22
Yaşlı çift bayram harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Sivas 'ta yaşayan 86 yaşındaki Mahmut Özkara ile 81 yaşındaki eşi Fetiye Özkara, yurt dışındaki çocuklarının Ramazan Bayramı'nda harcamaları için gönderdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Şarkışla ilçesine bağlı Cemel beldesinde yaşayan Özkara çifti, Vefa Destek Hattı'nı arayarak, yurt dışında yaşayan çocuklarının yolladığı 1500 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediklerini iletti.
Özkara çiftinin evine giden ekipler teslim aldıkları parayı kampanya hesabına yatırıp, dekontu çifte teslim etti.
Fetiye Özkara, AA muhabirine, "Yaşlı aylığım yok, eğer aylığım olsa alacağım 10 liranın 5 lirasını devletime bağışlarım. Allah devletimizin yokluğunu vermesin, milletimize yardım ediyor. Biz de bir yaraya merhem olduysak ne mutlu bize, yoksa çok fazla bir şey değil yaptığımız." dedi.
Mahmut Özkara da kampanyaya destek verdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Ramazan Bayramı, Şarkışla, Sivas, Güncel
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